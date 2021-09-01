На Київщині чоловіка намагалися підірвати через борги: оперативне відео

50-річний мешканець столиці зазнав серйозних травм внаслідок детонації саморобного вибухового пристрою. В такий спосіб йому намагався помститися за борги 26-річний знайомий.

Інцидент стався у селі Мар'янівка Київської області, куди потерпілий приїхав до свого батька. На ґанку біля вхідних дверей до будинку він побачив пластикове відро та папірці з підписом "Миколо, треба віддавати борги".

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Коли чоловік нахилився до відра, пролунав вибух.

Інкримінують лише вимагання

Внаслідок вибуху 50-річний чоловік отримав травми нижніх кінцівок та ока. Втім, він зміг викликати собі швидку та зателефонувати поліцейським.

Як з'ясували слідчі, до злочину причетний 26-річний мешканець столиці, який мав з потерпілим давній конфлікт через борги.

Зловмисник поклав до відра вибухівку та цвяхи, а також інші металеві предмети, щоб шкоди постраждалому було більше.

Разом з бійцями КОРДу правоохоронці затримали підозрюваного. Зловмиснику інкримінують лише вимагання, поєднане з небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого насильством.

Фігурант справи, як виявилося, вже мав судимість за грабіж.

Якщо чоловіка визнають винним у суді, йому загрожує від 5 до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Дивіться відео затримання чоловіка, який хотів підірвати боржника: