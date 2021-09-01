Инцидент произошел в селе Марьяновка Киевской области, куда пострадавший приехал к своему отцу. На крыльце у входной двери в дом он увидел пластиковое ведро и бумажки с подписью "Николай, надо отдавать долги".
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Когда человек наклонился к ведру, прогремел взрыв.
Инкриминируют только вымогательство
- В результате взрыва 50-летний мужчина получил травмы нижних конечностей и глаза. Впрочем, он смог вызвать себе скорую и позвонить полицейским.
- Как выяснили следователи, к преступлению причастен 26-летний житель столицы, который имел с потерпевшим давний конфликт из-за долгов.
- Злоумышленник положил в ведро взрывчатку и гвозди, а также другие металлические предметы, чтобы вреда пострадавшему было больше.
Вместе с бойцами КОРДа правоохранители задержали подозреваемого. Злоумышленнику инкриминируют только вымогательство, сопряженное с опасным для жизни или здоровья потерпевшего насилием.
Фигурант дела, как оказалось, уже имел судимость за грабеж.
Если мужчину признают виновным в суде, ему грозит от 5 до 10 лет заключения с конфискацией имущества.
Смотрите видео задержания мужчины, который хотел взорвать должника: