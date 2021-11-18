На Київщині чоловік стріляв у розбійників, які серед ночі вдерлись до його маєтку

У селі Крюківщина в Київській області група незнайомців у балаклавах проникла до будинку місцевого підприємця. Зловмисники вклали на підлогу дочку та жінку господаря будинку й вимагали від них гроші. Згодом на шум прийшов власник житла й почав стріляти в нападників. Поліцейські затримали зловмисників.

Зловмисники проникли в маєток у Крюківщині 18 листопада о 4:20. У жінок вимагали коштовності і готівку, але господар будинку зреагував вчасно.

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Три кулі в ногу

Господар будинку стріляв з травматичного пістолета, але один із зловмисників зазнав досить серйозної травми. Ві "зловив" аж 3 кулі й мав прострелену ногу.

Нападники в паніці почали тікати з будинку. Чоловік у той час зателефонував до правоохоронців. Поліцейські швидко приїхали на місце інциденту й розпочали спецоперацію. Вони перекрили периметр й також залучили до пошуку службових собак.



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Зловмисників помітили тоді, коли вони перелізали через огорожу. Один із грабіжників втік до лісу, де його і знайшли. Втікач виявився вихідцем із Туреччини.

Через кілька годин на орендованій квартирі поліція затримала і його спільника з Казахстану. Нині їх обох перевіряють на причетність до скоєння схожих злочинів.

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