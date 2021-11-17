На місці працювали поліцейські та спецпризначенці, які змушені були штурмувати будинок. Інцидент стався 16 листопада.

Зверніть увагу На Троєщині у Києві чоловік погрожував відкрити газ та підірвати власну квартиру

Міг вбити десятки людей

Поліцейськи надійшло виклик про домашнє насильство на Білоцерківщині. Мешканець будинку з ножем та сокирою намагався побити родину та сусідів.

Чоловіка зачинили до приїзду поліцейських, однак він почав погрожувати людям вибіхівкою.



На Білоцерківщині чоловік влаштував розгром у будинку / Фото з фейсбуку Андрія Нєбитова

Поліцейські терміново евакуювали мешканців сусідніх квартир. До того ж у будинку відключили від газопостачання та електроенергію. Спецпризначенці вирішили розпочати штурм.

Коли силовики увірвались до квартири, зловмисник кинувся на поліцейських. Проте його вдалося затримати.



Зловмисник накинувся на оточення з сокирою та ножем / Фото з фейсбуку Андрія Нєбитова

Що загрожує зловмисникові

Чоловік раніше не чинив подібних випадків і його не притягували до відповідальності. Нині ж за посягання на життя правоохоронця йому загрожує до 15 років позбавлення волі або навіть довічне ув'язнення.

За попередньою інформацією, чоловік має певні психічні розлади.

Штурм будинку на Білоцерківщині: відео

Текст публікації Андрія Нєбитова:

Погрози підірвати будинок, спроба зарубати поліцейських і раптовий штурм.

Вчора виклик про домашнє насильство на Білоцерківщині міг вартувати поліцейським життя.

Так, 55-річний Олександр фактично з сокирою і ножем намагався нанести тілесні ушкодження усім оточуючим. В неадекватному стані особа була зачинена в приміщенні і погрожувала підірвати увесь будинок газом.

Поліцейські терміново евакуювали мешканців сусідніх квартир, будинок був відключений від газопостачання та електроенергії. Було прийнято рішення про проведення штурму.

Коли до оселі зайшли спецпризначенці, відчайдух кинувся на поліцейських із сокирою, намагався чинити супротив, втім, завдяки спецзасобам і професійним діям офіцерів особу вдалося швидко затримати.

Як виявилось, пан Олександр раніше вже притягувався до відповідальності. Нині ж за посягання на життя правоохоронця йому загрожує до 15 років позбавлення волі, або навіть довічне ув’язнення. Що ж до причин такої агресивної поведінки зухвальця, то за попередньою інформацією він має певні психічні розлади.

Висловлюю подяку усім підрозділам поліції Київщини, патрульним та спецпризначенцям, які оперативно відреагували на небезпеку для жителів багатоповерхівки і вчасно врегулювали ситуацію.

Продовжуємо служити та захищати!