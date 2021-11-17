На месте работали полицейские и спецназовцы, вынужденные штурмовать дом. Инцидент произошел 16 ноября.

Обратите внимание На Троещине в Киеве мужчина угрожал открыть газ и взорвать собственную квартиру

Мог убить десятки человек

Полицейским поступил вызов о домашнем насилии на Белоцерковщине. Житель дома с ножом и топором пытался избить семью и соседей.

Мужчину закрыли до приезда полицейских, однако он начал угрожать людям взрывчаткой.



На Белоцерковщине мужчина устроил погром в доме / Фото из фейсбука Андрея Небитова

Полицейские срочно эвакуировали жителей соседних квартир. К тому же, в доме отключили газоснабжение и электроэнергию. Спецназовцы решили начать штурм.

Когда силовики ворвались в квартиру, злоумышленник бросился на полицейских. Однако его удалось задержать.



Злоумышленник набросился на окружение с топором и ножом / Фото из фейсбука Андрея Небитова

Что угрожает злоумышленнику

Мужчину ранее уже привлекали к ответственности. Теперь за посягательство на жизнь правоохранителя ему грозит до 15 лет лишения свободы или даже пожизненное заключение.

По предварительной информации, у мужчины есть определенные психические расстройства.

Штурм дома на Белоцерковщине: видео

Текст публикации Андрея Небитова:

Угрозы взорвать дом, попытка зарубить полицейских и внезапный штурм.

Вчера вызов о домашнем насилии на Белоцерковщине мог стоить полицейским жизни.

Так, 55-летний Александр фактически с топором и ножом пытался нанести телесные повреждения всем окружающим. В неадекватном состоянии лицо было закрыто в помещении и угрожало взорвать весь дом газом.

Полицейские срочно эвакуировали жителей соседних квартир, здание было отключено от газоснабжения и электроэнергии. Было принято решение о проведении штурма.

Когда в дом зашли спецназовцы, мужчина бросился на полицейских с топором, пытался оказать сопротивление, впрочем, благодаря спецсредствам и профессиональным действиям офицеров лицо удалось быстро задержать.

Как оказалось, Александр раньше уже привлекался к ответственности. Сейчас же за посягательство на жизнь правоохранителя ему грозит до 15 лет лишения свободы или даже пожизненное заключение. Что касается причин такого агрессивного поведения, то, по предварительной информации, он имеет определенные психические расстройства.

Выражаю благодарность всем подразделениям полиции Киевщины, патрульным и спецназам, которые оперативно отреагировали на опасность для жителей многоэтажки и вовремя урегулировали ситуацию.

Продолжаем служить и защищать!