По предварительным данным, об угрозе взрыва боеприпасов мужчина сообщил полицейским. На место происшествия выехали рабочие газовой службы, спасатели и медики скорой.
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В результате инцидента, к счастью, никто не пострадал.
Находился в состоянии алкогольного опьянения
- Житель дома угрожал открыть газ и взорвать боеприпасы в собственной квартире на бульваре Перова, 24б.
- Прибывшие на вызов газовщики быстро перекрыли подачу газа.
- После этого полицейские ворвались в квартиру злоумышленника и задержали его.
- Как выяснилось, киевлянин находился в состоянии алкогольного опьянения, а в его жилище не было ничего взрывоопасного.
Инцидент полицейские квалифицировали как заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности людей и уничтожении объектов собственности. Если вину мужчину докажут в суде, ему грозит от 2 до 6 лет заключения.
Смотрите видео с бульвара Перова, где мужчина угрожал взорвать дом: