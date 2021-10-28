За попередніми даними, про загрозу вибуху боєприпасів чоловік повідомив поліцейським. На місце події одразу виїхали робітники газової служби, рятувальники та медики швидкої.

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Внаслідок інцидента, на щастя, ніхто не постраждав.

Перебував у стані алкогольного сп'яніння

Мешканець будинку погрожував відкрити газ та підірвати боєприпаси у власній квартирі на бульварі Перова, 24б.

Газовщики, які прибули на виклик, швидко перекрили подачу газу.

Після цього поліцейські увірвалися до квартири зловмисника та затримали його.

Як з'ясувалося, киянин перебував у стані алкогольного сп'яніння, а у його житлі не було нічого вибухонебезпечного.

Інцидент поліцейські кваліфікували як завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці людей та знищення об'єктів власності. Якщо провину чоловіка доведуть у суді, йому загрожує від 2 до 6 років ув'язнення.

Дивіться відео з бульвару Перова, де чоловік загрожував підірвати будинок: