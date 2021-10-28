Правоохоронці дізналися про машину, яка палає, від очевидців. Диспетчер відправив на місце події рятувальників ДСНС, слідчих та лікарів.

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На щастя, допомога медиків нікому не знадобилася, але поліцейським попрацювати довелося.

Вилучили зброю та сотні набоїв



У чоловіка було чимало бойової зброї / Фото поліції Києва

Слідчі одразу зрозуміли, що йдеться про злочин, оскільки у лобовому склі припаркованої на вулиці Академіка Навашина Skoda виднілися дірки від куль.

За попередніми даними, після обстрілу зловмисник облив машину легкозаймистою речовиною та підпалив.

Поліцейські встановили, що злочин міг скоїти знайомий потерпілого, який мав із ним довготривалий конфлікт.

Правоохоронці затримали ймовірного підозрюваного та впевнилися, що це, скоріш за все, був саме 40-річний мешканець столиці.

У зловмисника вилучили зброю та 429 набоїв різного калібру, мобільні телефони та флешки.



Затриманому загрожує до 10 років тюрми / Фото поліції Києва

За фактом правопорушення відкрили кримінальне провадження, яке кваліфікували як умисне пошкодження майна. Незабаром фігуранту справи оголосять про підозру та обиратимуть запобіжний захід. Крім того, слідчі готуються додатково інкримінувати чоловіку незаконне поводження зі зброєю.

Якщо провину чоловіка доведуть у суді, йому загрожує до 10 років ув'язнення.