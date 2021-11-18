Злоумышленники проникли в имение в Крюковщине 18 ноября в 4:20. У женщин требовали драгоценности и наличные деньги, но хозяин дома среагировал вовремя.

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Три пули в ногу

Хозяин дома стрелял из травматического пистолета, но один из злоумышленников получил достаточно серьезную травму. Он "поймал" 3 пули и у него была простреленная нога.

Нападавшие в панике начали бежать из дома. Мужчина в то время позвонил правоохранителям. Полицейские быстро приехали на место инцидента и приступили к спецоперации. Они перекрыли периметр и привлекли к поиску служебных собак.



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Злоумышленников заметили тогда, когда они перелезали через ограждение. Один из грабителей скрылся в лесу, где его и нашли. Беглец оказался выходцем из Турции.

Через несколько часов в арендованной квартире полиция задержала и его сообщника из Казахстана. В настоящее время их обоих проверяют на причастность к совершению подобных преступлений.

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