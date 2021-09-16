На Київщині чоловік знайшов гриб, що важить майже 1 кілограм

Місцевий на Київщині знайшов величезний гриб, що важить 900 грамів. Чоловік зазначив, що виявив його у Фастівському районі.

У мережі з'явилося кілька фоток великого гриба. Їх опублікував Євген Головко, який виявив знахідку.

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У коментарях люди захоплюються знахідкою місцевих. Вони запитують, де ростуть такі великі гриби. Чоловік розповідає, що це за селом Мотовилівка у Фастівському районі. Вага гриба – 900 грамів.



У Фастівському районі місцевий знайшов гриб вагою 900 грамів / Фото з фейсбуку Євгена Головка

Чоловік ходив по гриби разом із хлопчиком. Ймовірно, це його родич. У коментарях пишуть, що дитину звати Микола.



Який вигляд має велетенський гриб / Фото з фейсбуку Євгена Головка

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