На Київщині чоловік знайшов гриб, що важить майже 1 кілограм

16 вересня 2021 , 11:41
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Джерело:

фейсбук Євгена Головка

Місцевий на Київщині знайшов величезний гриб, що важить 900 грамів. Чоловік зазначив, що виявив його у Фастівському районі.

У мережі з'явилося кілька фоток великого гриба. Їх опублікував Євген Головко, який виявив знахідку.

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Майже 1 кілограм

У коментарях люди захоплюються знахідкою місцевих. Вони запитують, де ростуть такі великі гриби. Чоловік розповідає, що це за селом Мотовилівка у Фастівському районі. Вага гриба – 900 грамів.


У Фастівському районі місцевий знайшов гриб вагою 900 грамів / Фото з фейсбуку Євгена Головка

Чоловік ходив по гриби разом із хлопчиком. Ймовірно, це його родич. У коментарях пишуть, що дитину звати Микола. 


Який вигляд має велетенський гриб / Фото з фейсбуку Євгена Головка

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Автор: Марта Кушка