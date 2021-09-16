На Київщині чоловік знайшов гриб, що важить майже 1 кілограм
Джерело:фейсбук Євгена Головка
Місцевий на Київщині знайшов величезний гриб, що важить 900 грамів. Чоловік зазначив, що виявив його у Фастівському районі.
У мережі з'явилося кілька фоток великого гриба. Їх опублікував Євген Головко, який виявив знахідку.
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Майже 1 кілограм
У коментарях люди захоплюються знахідкою місцевих. Вони запитують, де ростуть такі великі гриби. Чоловік розповідає, що це за селом Мотовилівка у Фастівському районі. Вага гриба – 900 грамів.
У Фастівському районі місцевий знайшов гриб вагою 900 грамів / Фото з фейсбуку Євгена Головка
Чоловік ходив по гриби разом із хлопчиком. Ймовірно, це його родич. У коментарях пишуть, що дитину звати Микола.
Який вигляд має велетенський гриб / Фото з фейсбуку Євгена Головка
Гігантські соми у Дніпрі
- Дніпрянин Павло Мосейчук зловив велетенського сома під час підводного полювання. У мережі опублікували фото, де чоловік тримає рибу на плечі. Видно, що йому це дається дуже важко.
- Гігантського сома також зловив блогер Олександр Громадський. Риба важить майже 18 кілограмів, хоч на вигляд здається – не менше, ніж 40. Риба ледве помістилася на фото.