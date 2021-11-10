На Київщині Інтерсіті Київ – Харків на смерть збив жінку
Джерело:поліція Київської області
Швидкісний поїзд, який рухався з Києва у Харків, став причиною смерті жінки. Трагічний інцидент стався вдень 9 листопада на станції "Березань".
Поліцейські Броварського району Київської області розслідують кримінальне провадження щодо смертельного випадку на залізниці. За попередніми даними, потяг збив 47-річну місцеву мешканку та поїхав далі.
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Правоохоронці, які працювали на місці події, задокументували ймовірні обставини загибелі постраждалої та пообіцяли надати кваліфікацію події трохи згодом.
Тіло знайшли на залізниці
Трагедія сталася на станції "Березань" на Київщині / Фото поліції Київської області
- Жінку без ознак життя побачили на залізниці біля перону станції "Березань" близько 11:00 9 листопада.
- На місце події одразу виїхали медики швидкої та поліцейські. Втім, лікарям довелося лише констатувати смерть жінки.
- За непідтвердженою інформацією, жінка перебувала на пероні, коли її зачепив поїзд.
У жінки не було шансів вижити / Фото поліції Київської області
У коментарях до допису поліції у фейсбуці написала дівчина, яка нібито є донькою загиблої. Вона звернулася до всіх, хто був на місці події під час інциденту, з проханням написати їй у месенджер.