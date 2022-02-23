На Київщині легковик протаранив "вічний вогонь" та згорів вщент

Зовсім незвичайна ДТП сталася у селі Семенівка Обухівського району Київської області у ніч з 19 на 20 лютого. 26-річний водій легковика заїхав на територію музейного комплексу "Янівська висота".

Автівка молодого чоловіка врізалася у "вічний вогонь", після чого загорілася. Внаслідок інциденту іномарка вигоріла вщент.

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На щастя, водій легковика не постраждав.

Розвернувся та заїхав на "зірку"



Автівка ледве не злетіла зі сходів / Фото поліції Київської області

За даними поліції, 26-річний місцевий мешканець вирішив заїхати на територію меморіально-музейного комплексу, але не впорався з керуванням.

Чоловік хотів розвернутися та здійснив наїзд на пам'ятку архітектури, через що машина загорілася.

Власник автівки намагався загасити полум'я, однак вогнегасник виявився несправним.

Порушник правил дорожнього руху викликав вогнеборців, але їм фізично не вдалося врятувати машину – вона вигоріла вщент.

Правоохоронці, які прибули на місце інциденту, досить швидко знайшли та затримали водія. Як саме кваліфікували подію поліцейські, наразі невідомо.



Наразі проводиться додаткова перевірка для надання подальшої правової кваліфікації даного злочину та притягнення винних до відповідальності,

– зазначили у поліції.

Дивіться відео пояснень водія, який заїхав на "вічний вогонь" на Київщині: