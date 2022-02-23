Машина молодого человека врезалась в "Вечный огонь", после чего загорелась. В результате инцидента иномарка выгорела дотла.
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К счастью, водитель легковушки не пострадал.
Развернулся и заехал на "звезду"
Машина едва не слетела с лестницы / Фото полиции Киевской области
- По данным полиции, 26-летний местный житель решил заехать на территорию мемориально-музейного комплекса, но не справился с управлением.
- Мужчина хотел развернуться и совершил наезд на памятник архитектуры, из-за чего машина загорелась.
- Владелец машины пытался потушить пламя, однако огнетушитель оказался неисправным.
Нарушитель правил дорожного движения вызвал пожарных, но им физически не удалось спасти машину – она выгорела дотла.
Правоохранители, которые прибыли на место инцидента, довольно быстро нашли и задержали водителя. Как именно квалифицировали произошедшее полицейские, пока неизвестно.
Сейчас проводится дополнительная проверка для оказания дальнейшей правовой квалификации данного преступления и привлечения виновных к ответственности,
– отметили в полиции.
Смотрите видео объяснений водителя, который заехал на "Вечный огонь" на Киевщине: