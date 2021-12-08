На Київщині псевдомінер здійняв переполох, пообіцявши підірвати школу: фото з місця інциденту

У місті Славутич на Київщині невідомий зловмисник пригрозив підірвати школу та вимагав викуп, аби відмовитися від злочинного плану. Це трапилося 8 грудня.

Про небезпеку вибуху чоловік сповістив у повідомленні, яке надійшло о 10:00 на електронну адресу школи. Педагоги негально передали його зміст правоохоронцям.

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Миколай, та не той

Як пише телеграм-канал "Алярм", у листі зловмисник написав таке: "Мене звуть Микола, я збираюся підірвати вашу школу". Крім того, він одразу зазначив реквізити, на які можна переказати викуп.

На місце пригоди негайно прибули слідчі, поліцейські, кінологи, вибухотехніки, бійці ДСНС та Національної гвардії. Вони оперативно евакуювали понад 400 учнів, вчителів та інших співробітників школи.

Невдалий жарт

Правоохоронці ретельно перевірили приміщення освітнього закладу та прилеглу територію, але, на щастя, не виявили жодного підозрілого предмету. Тепер вони займаються пошуком псевдомінера, аби притягти до відповідальності.

Підозрілий "флешмоб"

Подібна історія трапилася 8 грудня і у Яворові на Львівщині. Там так само на електронну пошту прийшов лист з повідомленням про нібито замінування. Через це усіх людей із класів були змушені евакуювати.

У Славутичі евакуювали школу через повідомлення про мінування / Фото поліції Київської області, телеграм-каналу "Алярм"

Текст публікації поліції Київської області:

Поліцейські Вишгородщини встановлюють обставини повідомлення про замінування школи у місті Славутич.

Сьогодні приблизно о 10 годині на електронну адресу школи надійшло повідомлення про замінування. Співробітники школи повідомили про це до поліції.

На місце події одразу прибули слідчо-оперативна група відділення поліції №2 Вишгородського районного управління поліції, ДСНС, нацгвардійці, кінологи та вибухотехніки поліції Київщини.

Всіх дітей та персонал негайно евакуювали. Правоохоронці обстежили приміщення школи та навколишню територію. Жодних підозрілих предметів виявлено не було. Інформація не знайшла свого підтвердження. Наразі правоохоронці встановлюють особу псевдомінера.