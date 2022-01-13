На Київщині п'яний водій збив поліцейського та влаштував масштабну ДТП

Власника Opel Vectra затримали поліцейські у Білоцерківському районі Київської області ввечері 12 січня. Нетверезого чоловіка спіймали п'яним за кермом, після чого він збив патрульного та намагався втекти.

Почалася схожа на бойовик історія о 23:40 у селищі Гребінки. Патрульні побачили легковик, який рухався із вимкненими фарами, після чого наказали водію зупинитися.

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Чоловік виконав вимоги правоохоронців, однак під час перевірки документів з'ясувалося, що водій-порушник перебуває у розшуку.

Почав тікати після пропозиції пройти перевірку



Автівка п'яного порушника після ДТП / Фото поліції Київської області

Після зупинки зловмисник вийшов з машини та надав поліцейським документи. Втім, під час перевірки патрульні побачили, що водія шукають за неоплачені штрафи про адміністративні правопорушення.

Інспектори запропонували чоловіку пройти перевірку на наявність алкоголю в крові, однак той раптово для всіх сів у машину та натиснув на педаль газу.

Зловмисник збив патрульного та помчав геть, однак далеко поїхати не зміг.

Патрульні кинулися наздоганяти порушника та побачили, що Opel зніс металевий паркан та врізався у дерево біля дороги. Водій перебував у салоні.

Під час перевірки драгер показав у крові водія 0,83 проміле алкоголю. Автівку зловмисника евакуювали на штрафмайданчик, а самого чоловіка затримали.



Удар був досить сильним / Фото поліції Київської області

Патрульний, якого збив легковик, отримав забій ліктьового та плечового суглоба. Він перебуває у лікарні.

13 січня водію-порушнику повідомили про підозру у насильстві щодо поліцейського. За скоєне зловмиснику загрожує до 5 років позбавлення волі. Незабаром судді обиратимуть фігуранту справи запобіжний захід. Прокурори проситимуть домашній арешт.

Крім того, за нетверезе керування автовласника мають оштрафувати на 17 тисяч гривень із забороною керувати на рік.

Дивіться відео затримання п'яного водія на Київщині: