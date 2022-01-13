Началась похожая на боевик история в 23:40 в поселке Гребенки. Патрульные увидели легковушку, которая двигалась с выключенными фарами, после чего указали водителю остановиться.

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Мужчина выполнил требование правоохранителей, однако во время проверки документов выяснилось, что водитель-нарушитель находится в розыске.

Начал убегать после предложения пройти проверку



Автомобиль пьяного нарушителя после ДТП / Фото полиции Киевской области

После остановки злоумышленник вышел из машины и предоставил полицейским документы. Впрочем, во время проверки патрульные увидели, что водителя ищут за неоплаченные штрафы об административных правонарушениях.

Инспекторы предложили мужчине пройти проверку на наличие алкоголя в крови, однако тот внезапно для всех сел в машину и нажал на педаль газа.

Злоумышленник сбил патрульного и умчался прочь, однако далеко уехать не смог.

Патрульные бросились догонять нарушителя и увидели, что Opel снес металлический забор и врезался в дерево возле дороги. Водитель находился в салоне.

Во время проверки драгер показал в крови водителя 0,83 промилле алкоголя. Машину злоумышленника эвакуировали на штрафплощадку, а самого мужчину задержали.



Удар был достаточно сильным / Фото полиции Киевской области

Патрульный, которого сбила легковушка, получил ушиб локтевого и плечевого сустава. Он находится в больнице.

13 января водителю-нарушителю сообщили о подозрении в насилии в отношении полицейского. За содеянное злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы. Вскоре судьи будут избирать фигуранту дела меру пресечения. Прокуроры будут просить домашний арест.

Кроме того, за нетрезвое управление автовладельца должны оштрафовать на 17 тысяч гривен с запретом управлять на год.

Смотрите видео задержания пьяного водителя в Киевской области: