На Київщині спіймали чоловіка, який за кілька годин пограбував два магазини з квітами
Джерело:поліція Київської області
Поліцейські затримали серійного грабіжника, який діяв у Бучанському районі Київської області. Два злочини чоловік скоїв вночі 4 листопада.
Правоохоронці дізналися про пограбування одразу двох квіткових магазинів у селі Петропавлівська Борщагівка. Заявниці розповіли поліцейським про те, що невідомий розбив вітрини цеглою та погрожував продавчиням фізичною розправою.
Дивіться також Чи буде кримінальна відповідальність за купівлю COVID-сертифіката: пояснення поліції
В обох випадках зловмисник забрав виручку та мобільні телефони жінок.
Може сісти на 8 років
- Слідчі, які працювали на місцях злочину, встановили, грабежі сталися на вулиці Кільцевій Київської області.
- Зловмисник починав напади з розбивання вітрин, заходив всередину та вимагав від жінок віддати йому гроші та смартфони.
- Правоохоронці досить швидко встановили особу підозрюваного та затримали його.
Фігурантом злочину виявився 28-річний житель Петропавлівської Борщагівки. Йому інкримінують вчинення грабежу з проникненням.
Нещодавно суд обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Якщо ж чоловіка визнають винним у скоєнні злочинів, йому загрожує від 4 до 8 років ув'язнення.
Дивіться відео з грабіжником квіткових магазинів на Київщині: