На Київщині спіймали чоловіка, який за кілька годин пограбував два магазини з квітами

Поліцейські затримали серійного грабіжника, який діяв у Бучанському районі Київської області. Два злочини чоловік скоїв вночі 4 листопада.

Правоохоронці дізналися про пограбування одразу двох квіткових магазинів у селі Петропавлівська Борщагівка. Заявниці розповіли поліцейським про те, що невідомий розбив вітрини цеглою та погрожував продавчиням фізичною розправою.

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В обох випадках зловмисник забрав виручку та мобільні телефони жінок.

Може сісти на 8 років

Слідчі, які працювали на місцях злочину, встановили, грабежі сталися на вулиці Кільцевій Київської області.

Зловмисник починав напади з розбивання вітрин, заходив всередину та вимагав від жінок віддати йому гроші та смартфони.

Правоохоронці досить швидко встановили особу підозрюваного та затримали його.

Фігурантом злочину виявився 28-річний житель Петропавлівської Борщагівки. Йому інкримінують вчинення грабежу з проникненням.

Нещодавно суд обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Якщо ж чоловіка визнають винним у скоєнні злочинів, йому загрожує від 4 до 8 років ув'язнення.

Дивіться відео з грабіжником квіткових магазинів на Київщині: