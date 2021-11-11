Про таку відмінність пояснила прессекретарка глави Нацполіції Мар'яна Рева. Вона зауважила, що власника підробленого сертифікату про щеплення не каратимуть, якщо він ним не користуватиметься.

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Сама наявність підробленого документа в людини ще не є кримінальним проступком. Але, коли вона його використає, сам факт використання вже передбачений у Кримінальному кодексі,

– зазначила Рева.

Поліція може з'ясувати, чи використовували підроблений сертифікат

Правоохоронці наголосили, що можуть з'ясувати, чи використовувався сертифікат. Робитимуть це з допомогою цифрових слідів, які залишаються після зчитування QR-коду.

Яка відповідальність зараз за підроблені "коронавірусні" документи

за фіктивну вакцинацію з внесенням даних в реєстр лікарям може загрожувати від 17 тисяч гривень штрафу до двох років виправних робіт;

за використання підробленого сертифіката – до 2 років ув'язнення.

До теми Без Дії кожен другий COVID-сертифікат був би підроблений, – Федоров

Ляшко розповів про "ковідну амністію"

Зазначимо, що раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив про ідею з так званою "ковідною амністією". Вона дозволить отримати щеплення проти коронавірусу тим людям, які купили сертифікат. Поліція теж пропонувала добровільно повідомляти про свій проступок.