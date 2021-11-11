О таком отличии объяснила пресс-секретарь главы Нацполиции Марьяна Рева. Она отметила, что владельца поддельного сертификата о прививках не будут наказывать, если он им не будет пользоваться.

Ранее На Прикарпатье у учителей учебных заведений обнаружили поддельные COVID-сертификаты

Само наличие поддельного документа у человека еще не является уголовным проступком. Но, когда он его использует, сам факт использования уже предусмотрен в Уголовном кодексе,

– отметила Рева.

Полиция может выяснить, использовали ли поддельный сертификат

Правоохранители отметили, что могут выяснить, использовался ли сертификат. Будут делать это с помощью цифровых следов, которые остаются после считывания QR-кода.

Какая ответственность сейчас за поддельные "коронавирусные" документы

за фиктивную вакцинацию с внесением данных в реестр врачам может грозить от 17 тысяч гривен штрафа до двух лет исправительных работ;

за использование поддельного сертификата – до 2 лет заключения.

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Ляшко рассказал о "ковидной амнистии"

Отметим, что ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил об идее с так называемой "ковидной амнистией". Она позволит получить прививку против коронавируса тем людям, которые купили сертификат. Полиция тоже предлагала добровольно сообщать о своем проступке.