На Київщині викрили зловмисників, які зізнавались у корупції під виглядом високопосадовців

Поліцейські затримали чоловіка та жінку, яких залучили до схеми створення тиску на свідків щодо так званої банди "Сенсея". Вони брали участь у записуванні відео, на яких члени угруповання нібито допитували їх, та зізнавалися у скоєнні корупційних злочинів.

За даними правоохоронців, члени так званої команди "Сенсея" намагалися показати свідкам, що зловмисники грабували насправді багатіїв та корупціонерів. Для створення доказів тому вже після затримання керівника угруповання та членів його бойового крила, зловмисники вирішили публікувати у соцмережах фейкові "допити корупціонерів".

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Люди, які представлялися багатіями та високопосадовцями виявилися безробітний актор та офіціянтка одного з ресторанів.

Шукали по оголошенню

Перше відео з чоловіком з'явилося у мережі 29 серпня. Чоловік представився першим заступником міністра України по геодезії та картографії та розповів, що має вкрай елітний маєток та дорогу автівку.

Вже наступного дня опублікували ще один запис, в якому вже фігурувала жінка. Вона казала про те, що є заступницею прокурора Київської області. Також жінка розповіла про свою віллу, авто та статки, здобуті буцімто незаконним шляхом.

Поліцейські досить швидко з'ясували, хто саме є на записах. Псевдокорупціонерів затримали. 36-річний чоловік розповів слідчим, що на початку серпня знайшов об'яву про роботу у соцмережах. Актора інструктували, що казати та що робити під час запису. За зйомки в ролику чоловіку заплатили 400 гривень.

Героїнею записів виявилася 30-річна дівчина, яка також знайшла об'яву про масові зйомки та долучилася до проєкту за оплату.

Хто саме організував записи відео, поліцейські поки що не знають. Однак шукають людей, які намагаються представити суспільству банду "Сенсея" як благородних месників. За фактом злочину відкрили кримінальне провадження за статтею про перешкоджання заявам свідків.