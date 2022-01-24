На Київщині водій Lanos на величезній швидкості залетів під фуру, загинули 4 людини

Моторошна і дуже серйозна аварія сталася вранці 24 січня на трасі Одеса – Київ. Неподалік від селища міського типу Калинівка легковик на повному ходу врізався у вантажівку, яка стояла на узбіччі.

На місці події утворився чималий затор. Слідчі продовжують документувати всі обставини злочину та намагаються з'ясувати, через що саме водій Daewoo вчинив ДТП.

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Водій вантажівки Mercedes, у яку влетів легковик, не постраждав. Однак всі, хто були в салоні Lanos, загинули.

У людей не було шансів



В аварії загинули 4 людей / Фото поліції Київської області

Аварія, як встановили поліцейські, сталася о 8:20 у Фастівському районі Київської області. 37-річний водій Daewoo не впорався з керуванням та якимось чином виїхав на узбіччя.

У цей час на узбіччі стояла фура, під яку й залетів Lanos.

Удар був настільки потужним, що машина опинилася під фурою повністю.

Від зіткнення легковику розтрощило всю верхню частину. У людей, які перебували всередині не було жодного шансу вижити.



Зіткнення сталося на узбіччі траси / Фото патрульної поліції Київської області

Тіла трьох пасажирів та водія, яким фактично рознесло голови, довелося діставати рятувальникам. З кваліфікацією події правоохоронці обіцяють розібратися пізніше. Перед цим на місці події проведуть першочергові слідчі дії.

Дивіться відео з місця смертельної ДТП на Київщині: