На місці події утворився чималий затор. Слідчі продовжують документувати всі обставини злочину та намагаються з'ясувати, через що саме водій Daewoo вчинив ДТП.
Дивіться також Влетів на швидкості у магазин: у мережу виклали відео моменту ДТП біля Харкова
Водій вантажівки Mercedes, у яку влетів легковик, не постраждав. Однак всі, хто були в салоні Lanos, загинули.
У людей не було шансів
В аварії загинули 4 людей / Фото поліції Київської області
- Аварія, як встановили поліцейські, сталася о 8:20 у Фастівському районі Київської області. 37-річний водій Daewoo не впорався з керуванням та якимось чином виїхав на узбіччя.
- У цей час на узбіччі стояла фура, під яку й залетів Lanos.
- Удар був настільки потужним, що машина опинилася під фурою повністю.
- Від зіткнення легковику розтрощило всю верхню частину. У людей, які перебували всередині не було жодного шансу вижити.
Зіткнення сталося на узбіччі траси / Фото патрульної поліції Київської області
Тіла трьох пасажирів та водія, яким фактично рознесло голови, довелося діставати рятувальникам. З кваліфікацією події правоохоронці обіцяють розібратися пізніше. Перед цим на місці події проведуть першочергові слідчі дії.
Дивіться відео з місця смертельної ДТП на Київщині: