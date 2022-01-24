На месте происшествия образовалась большая пробка. Следователи продолжают документировать все обстоятельства преступления и пытаются выяснить, из-за чего именно водитель Daewoo совершил ДТП.

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Водитель грузовика Mercedes, в который влетела легковушка, не пострадал. Однако все, кто находились в салоне Lanos погибли.

У людей не было шансов

В аварии погибли 4 человека / Фото полиции Киевской области

Авария, как установили полицейские, произошла в 8.20 в Фастовском районе Киевской области. 37-летний водитель Daewoo не справился с управлением и как-то выехал на обочину.

В это время на обочине стояла фура, под которую и залетел Lanos.

Удар был столь мощным, что машина оказалась под фурой полностью.

От столкновения легковушке разрушило всю верхнюю часть. У людей, которые находились внутри, не было ни единого шанса выжить.

Столкновение произошло на обочине трассы / Фото патрульной полиции Киевской области

Тела трех пассажиров и водителя, которым фактически разнесло головы, пришлось доставать спасателям. С квалификацией происшествия правоохранители обещают разобраться позже. Перед этим на месте происшествия проведут первоочередные следственные действия.

Смотрите видео с места смертельного ДТП в Киевской области: