На Київщині жінка майже кілометр тягнула безхатька на фаркопі

Вкрай таємнича ДТП сталася вдень 17 лютого у Боярці Київської області. Водійка Kia Sorento протягнула асфальтом безхатька, який зачепився за фаркоп.

Поліцейські намагаються встановити всі обставини ДТП, яка сталася близько 14:00 у Боярці. Жінка нібито не помітила, що тягне за собою на машині чоловіка.

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За попередніми даними, потерпілим є безхатько 40 – 45 років на вигляд.

Інші водії нібито не сигналили

Як зазначили у поліції Київської області, 41-річна власниця Кіа Sorento буцімто не помітила, що за фаркоп її машини капюшоном зачепився чоловік.

Поїздка з людиною за бортом тривала майже кілометр. Як сталося, що за цей час ніхто з очевидців не просигналив жінці та не звернув її увагу на людину позаду, невідомо.

Коли ж жінка зупинилася, потерпілий перебував без свідомості. Його у важкому стані госпіталізували до Київської обласної клінічної лікарні.

Особу постраждалого слідчі одразу не встановили. Вони лише кажуть, що безхатько був у темному одязі, а на вигляд йому 40 – 45 років.



Поліція Фастівщини звертається до громадян, якщо вам відома будь-яка інформація стосовно даної автопригоди, телефонуйте на спецлінію поліції "102",

– зазначили правоохоронці.

Крім того, поліцейські закликали водіїв бути уважними під час руху та дотримуватись правил безпеки.

ДТП, що викликає багато питань

У коментарях до новини про аварію у соцмережах користувачі намагалися припустити чи хоча б якось уявити, що мало статися, аби пішохід зміг зачепитися капюшоном за фаркоп. Окрім варіанту, що безхатько у момент від'їзду Kia міг намагатися зрізати з автівки каталізатор, кияни нічого логічного придумати не змогли.