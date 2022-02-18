Все завершилося тим, що автомобіль більше не міг їхати. Тоді чоловік вийшов із нього та намагався втекти вже пішки.

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Все почалося з незначного порушення

Патрульні помітили Volvo неподалік Львова на трасі "Київ — Чоп" ввечері 17 лютого. Він привернув увагу, бо їхав із вимкненими фарами.

Коли керманичу дали вказівку зупинитися, він не лише її проігнорував, а й почав утікати в напрямку села Гамаліївка.

А вже в місті Дубляни трапилася перша аварія. Легковик врізався в інше авто, проте продовжив рух. Згодом він здійснив наїзд на бордюр кільцевої розв'язки в селі Малі Підліски.



У п'яного водія відвалився бампер / Фото Патрульної поліції Львівщини

Вийшов і побіг

Авто вже не могло їхати, оскільки мало багато пошкоджень. На фото видно, що, зокрема, в нього відвалилося колесо. Тому водій швидко вийшов і почав бігти.



У транспорту відвалилося колесо / Фото Патрульної поліції Львівщини

Коли його впіймали, виявилося, що це 27-річний львів'янин. Він мав явні ознаки алкогольного сп'яніння. Тому правоохоронці провели перевірку на драгері. Він показав, що в крові чоловіка 1,49 проміле.

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Склали протоколи за різні порушення

Керування транспортним засобом в стані сп'яніння – штраф від 17 тисяч гривень , а також позбавлення прав на рік.

, а також позбавлення прав на рік. Порушення ПДР, що призвело до ДТП – штраф 340 гривень або позбавлення прав на строк до 1 року.

або позбавлення прав на строк до 1 року. Залишення місця дорожньо-транспортної пригоди – штраф до 255 гривень .

. Невиконання водіями вимог про зупинку – штраф 153 гривні або позбавлення прав до 6 місяців.



Який штраф за водіння на підпитку / Інфографіка 24 каналу

Читайте текст допису Патрульної поліції Львівщини:

Вчора близько 23-ї години, неподалік Львова на автодорозі Київ — Чоп патрульні виявили автомобіль Volvo, який їхав з вимкненими фарами. Поліцейські дали вказівку керманичу зупинитися, однак він її проігнорував і почав втікати в напрямку села Гамаліївка.

У населеному пункті Дубляни він здійснив зіткнення з іншим автомобілем і поїхав далі. Не обравши безпечної швидкості, він здійснив наїзд на бордюр кільцевої розв'язки в селі Малі Підліски.

Оскільки автомобіль більше не зміг їхати далі, водій вибіг з транспортного засобу. Патрульні наздогнали його. Ним виявився 27-річний львів'янин. У чоловіка виявили ознаки алкосп'яніння. Перевірка на пристрої Drager показала результат — 1,49 проміле.

На порушника склали протоколи за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп'яніння), два матеріали за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП), за ст. 122-4 (Залишення місця дорожньо-транспортної пригоди) та за ч. 1 ст. 122-2 (Невиконання водіями вимог про зупинку) КУпАП. Також на нього винесли постанову за ч.2 ст. 122 (Порушення правил користування зовнішніми освітлювальними приладами) КУпАП.