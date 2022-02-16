Зупиняли п'яним народного обранця в різні роки. Про це 16 лютого повідомили журналісти з посиланням на рішення суду.

До речі Адвоката "антивакса" Стахіва спіймали п'яним за кермом: пройти перевірку відмовився

Казав, що його підставили

Востаннє 36-річного депутата судили за нетверезе водіння 10 лютого. Проте зупинили його п'яним ще 22 травня о 23:50. Депутат тоді керував автомобілем Toyota Avensis. У матеріалах справи мовиться, що рівень алкоголю у крові перевищив норму у 12,5 раза.

Проте чоловік заявив, що його "підставили поліцейські". Мовляв, вони обманом "змусили його подути в драгер", а також підробили відеозаписи. Суддя все це вислухав, проте так і не повірив в історію Горбового.

Служитель Феміди припустив, що чоловік в такий спосіб намагається уникнути відповідальності. Тому все ж змусив платити штраф 17 тисяч гривень. Також у цей рік його спіймали на аналогічному порушенні вдруге. Проте суд поки не розглядав цю справу.



Який штраф за водіння на підпитку / Інфографіка 24 каналу

Коли він ще порушував правила

Перший раз депутат сплачував штраф за водіння напідпитку ще у 2016 році. Тоді покарання за такий проступок було не настільки жорстким – лише 3 400 гривень.

А другий інцидент трапився вже у січні 2020 року. Тоді Горбовський сплатив уже штраф 10 200 гривень. Він намагався подати апеляцію, проте це було безрезультатно.

Цікаво – як суди розглядають справи п'яних водіїв: дивіться відео



