Найвідомішою його справою є захист у суді антивакцинатора Остапа Стахіва. Про затримання правозахисника стало відомо з постанови Жидачівського райсуду.

До речі "Антивакс" Стахів влаштував мітинг на свою підтримку під судом у Львові: відео з місця події

Порушення одразу помітили

У матеріалах справи мовиться, що Магарського зупинили за кермом авто Chery Amulet. Це трапилося ще 21 жовтня в селі Загірочко, що біля міста Ходорів.

Правоохоронці одразу помітили ознаки алкогольного сп'яніння. На це вказував не лише характерний запах із рота, а й порушена координація та проблеми з мовленням.

Проте водій відмовився проходити обстеження на стан алкогольного сп'яніння. Тому провести експертизу не вдалося.

Як покарали адвоката

Правоохоронці одразу виписали протокол за статтею про алкогольне сп'яніння. Тепер чоловік має сплатити штраф 17 тисяч гривень. Також суд постановив, що в адвоката потрібно забрати права.

Головне про справу Стахіва

Чоловік почав набирати популярність від початку пандемії коронавірусу. Він почав невпинно публікувати спростування, як він вважає, самого факту пандемії. Згодом очікувано став противником вакцинації. Вже на початку листопада він став основним організатором акції протесту антивакцинаторів.

Цим зацікавилася Служба безпеки

Згодом депутати звернулися в СБУ через дії Остапа Стахіва. Народні обранці повідомили, що активність провокатора може призвести до повалення конституційного ладу в Україні. Це пояснили ймовірним керуванням "руху" з Росії.

16 листопада у помешканні провокатора провели обшуки. У ході них слідчі знайшли неспростовні докази причетності Стахіва до злочину, який йому інкримінують. Того ж дня оголосили підозри йому та громадянину Росії. Там мовилося, що ці особи намагалися захопити владу в країні.

Намагався уникнути суду

Після обшуків псевдоактивіст намагався уникнути затримання. Проте правоохоронці знайшли "антивакса" й доставили в суд. Там йому обрали запобіжний захід – перебування під вартою з можливістю внесення майже мільйона гривень застави. Гроші вже через день принесли його прихильники.

Потім чоловік відправився на психіатричну експертизу, яка встановила, що "активіст" здоровий. Відтак його тепер можуть судити за статтею, яка передбачає до 10 років за ґратами.



Який штраф за водіння на підпитку / Інфографіка 24 каналу