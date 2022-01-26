Стахіва випустили із СІЗО. Наразі він перебуває на волі та продовжує поширювати антивакцинаторські відео.

Цікаво "Антивакс" Стахів влаштував мітинг на свою підтримку під судом у Львові: відео з місця події

Стахіва визнали психічно здоровим

У Львівській облпрокуратурі розповіли, що, згідно з результатами судово-медичної психіатричної експертизи, антивакцинатора Остапа Стахіва визнали осудним.

У прокуратуру надійшов висновок судово-медичної психіатричної експертизи Остапа Стахіва. За нею, він – здоровий. Це означає, що якщо його вина буде доведена в суді, то він відбуватиме покарання. Обвинувальний акт скеровуватимуть до суду у лютому – березні,

– повідомив речник Львівської облпрокуратури Данило Антощак.

Психіатричну експертизу Стахіву призначив суд. Він проходив її протягом 30 днів у Львівській обласній клінічній психіатричній лікарні. 29 грудня антивакцинатора випустили з медзакладу.

Наразі досудове розслідування триває. Стахів виплатив майже мільйон гривень застави, тож наразі перебуває на волі. Він продовжує знімати та поширювати відео з антивакцинаторськими закликами. Окрім цього, провокатор організовує акції у Києві.

Коротко про оголошення підозри Остапу Стахіву