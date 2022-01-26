Стахива выпустили из СИЗО. Сейчас он находится на свободе и продолжает распространять антивакцинаторские видео.
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Стахива признали психически здоровым
Во Львовской облпрокуратуре рассказали, что, согласно результатам судебно-медицинской психиатрической экспертизы, антивакцинатора Остапа Стахива признали вменяемым.
В прокуратуру поступило заключение судебно-медицинской психиатрической экспертизы Остапа Стахива. Согласно ей, он – здоров. Это означает, что если его вина будет доказана в суде, то он будет отбывать наказание. Обвинительный акт будут направлять в суд в феврале – марте,
– сообщил спикер Львовской облпрокуратуры Даниил Антощак.
Психиатрическую экспертизу Стахиву назначил суд. Он проходил ее в течение 30 дней во Львовской областной клинической психиатрической больнице. 29 декабря антивакцинатора выпустили из медучреждения.
Сейчас досудебное расследование продолжается. Стахив выплатил почти миллион гривен залога, поэтому сейчас находится на свободе. Он продолжает снимать и распространять видео с антивакцинаторскими призывами. Кроме этого, провокатор организует акции в Киеве.
Кратко об объявлении подозрения Остапу Стахиву
- В начале ноября депутаты от "Голоса" обратились в СБУ. По их словам, активность Остапа Стахива могла привести к свержению конституционного строя в Украине. Народные избранники просили правоохранителей проверить, не руководят ли случайно провокатором из России.
- Сотрудники СБУ 16 ноября провели обыски в помещении антивакцинатора. Во время них аноним сообщил о заминировании дома №60 на улице Ивана Франко, где живет провокатор. Вероятно, это сделали для того, чтобы помешать правоохранителям работать.
- По информации следствия, СБУ все же нашла неопровержимые доказательства причастности Стахива к преступлению, которое ему инкриминируют. Ему и гражданину России Михаилу Милостивому объявили подозрения в попытке захватить власть.
- После обысков Стахив пытался избежать задержания, заявив, что плохо себя чувствует. Однако львовские врачи не нашли оснований к его госпитализации. Тогда провокатор поехал в Сваляву, на Закарпатье. Там он попросил медиков местной больницы положить его в стационар.
- На первое судебное заседание, на котором антивакцинатору должны были избрать меру пресечения, он не явился. Тогда судья разрешил исполнительной службе принудительно привезти его на следующее. Правоохранители вечером 17 ноября забрали Стахива из больницы во Львов.
- Суд избрал провокатору меру пресечения – 60 суток в СИЗО с возможностью внесения 998 тысяч гривен залога. Стахив заявлял, что ни в чем не виноват и не будет ничего платить. Он пытался обжаловать это решение суда в апелляции, но проиграл.
- В тот день под зданием суда его сторонники устроили митинг в поддержку антивакцинатора. Некоторые называли Стахива "мессией" и "Сыном Божьим".
- Несмотря на заявление, что провокатор не будет платить залог, его адвокаты все же принесли почти миллион гривен на судебное заседание 30 ноября. На следующий день Стахива выпустили из СИЗО.