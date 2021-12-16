Стахиву сообщили о подозрении в попытке захватить государственную власть. Суд избрал ему меру пресечения – 60 дней в СИЗО. Антивакцинатор пытался его оспорить.

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Стахов созвал своих сторонников под стены суда

Во Львовском апелляционном суде, на площади Соборной, 7, 16 декабря началось заседание по антивакцинатору Остапа Стахива. Провокатор с 1 декабря находился во Львовской областной психиатрической больнице, куда его направили на принудительную психиатрическую экспертизу.

Стахив решил приехать на судебное заседание. Провокатор личным визитом не ограничился, а привел с собой сторонников. Несколько человек пытались ворваться в зал суда. Они, как и всегда, кричали о правах человека, нарушении законодательства и смеялись над просьбой одеть "намордники".

Смотрите фото из-под здания Апелляционного суда / Фото 24 канал

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Сторонники "антивакса" позже вызвали полицию, из-за якобы нарушения их прав. Примечательно, что Стахиву не запрещали зайти в помещение суда, однако для этого ему нужно было одеть маску. Он категорически отказался, а потом начал кричать, что его право посетить судебное заседание нарушили.

Стахов пытался давить на охранников суда. Он убеждал, что их просто "подставили", якобы приказал пускать только "купленных" журналистов. Затем он вышел на улицу к своим сторонникам.

Люди, меня не пускают на судебное заседание, потому что я подал заявление. Я не согласен с тем, что происходит в моей жизни,

– восклицал Стахов.

После этого он начал горячо кричать о "кривосудии". Интересно, что антивакцинатор не говорил ничего конкретного о содержании судебного заседания, на которое он стремился попасть. Он лишь пытался взбудоражить людей, собравшихся у здания.

"Когда меня посадили в СИЗО, а позже в психушку, они не обращали внимания на то, я в маске или без маски. Это трусы, они боятся людей", – продолжил Стахов.

Несмотря на подозрение в попытке свергнуть государственную власть, антивакцинатор продолжает критиковать карантинные ограничения и называть их тиранией. Также он убеждает своих сторонников в том, что Украина не является самостоятельным государством, поэтому "не надо жить в иллюзиях".

Смотрите видео с места происшествия:

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