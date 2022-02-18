Всё завершилось тем, что автомобиль больше не мог ехать. Тогда мужчина вышел из него и пытался убежать.

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Все началось с незначительного нарушения

Патрульные заметили Volvo недалеко от Львова на трассе "Киев — Чоп". Он привлек внимание, потому что ехал с выключенными фарами.

Когда водителю дали указание остановиться, он не только его проигнорировал, но и начал ехать в направлении села Гамалеевка.

А уже в городе Дубляны случилась первая авария. Легковушка врезалась в другой автомобиль, однако продолжила движение. Впоследствии он совершил наезд на бордюр кольцевой развязки в селе Малые Подлески.

У пьяного водителя отвалился бампер / Фото Патрульной полиции Львовщины

Вышел и побежал

Авто уже не могло ехать, поскольку было повреждено. На фото видно, что у него отвалилось колесо. Потому водитель вышел и начал бежать.

У транспорта отвалилось колесо / Фото Патрульной полиции Львовщины

Когда его поймали, оказалось, что это 27-летний львовянин. У него были явные признаки алкогольного опьянения. Поэтому правоохранители провели проверку на драгере. Он показал, что в крови мужчины 1,49 промилле.

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Составили протоколы за разные нарушения

Управление транспортным средством в состоянии опьянения – штраф от 17 тысяч гривен , а также лишение прав на год.

, а также лишение прав на год. Нарушение ПДД, повлекшее ДТП – штраф 340 гривен или лишение прав на срок до 1 года.

или лишение прав на срок до 1 года. Оставление места ДТП – штраф до 255 гривен .

. Невыполнение водителями требований об остановке – штраф 153 гривны или лишение прав до 6 месяцев.

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Читайте текст сообщения Патрульной полиции Львовщины:

Вчера около 23 часов, недалеко от Львова на автодороге "Киев — Чоп" патрульные обнаружили автомобиль Volvo, который ехал с выключенными фарами. Полицейские дали указание водителю остановиться, однако он его проигнорировал и начал гнать в направлении села Гамалеевка.

В населенном пункте Дубляны он совершил столкновение с другим автомобилем и поехал дальше. Не выбрав безопасной скорости, он совершил наезд на бордюр кольцевой развязки в селе Малые Подлески.

Поскольку автомобиль больше не смог ехать дальше, водитель выбежал из транспортного средства. Патрульные догнали его. Им оказался 27-летний львовянин. У мужчины обнаружили признаки алкопьянения. Проверка на устройстве Drager показала результат – 1,49 промилле.

На нарушителя составили протоколы по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения), два материала по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП), по ст. 122-4 (оставление места дорожно-транспортного происшествия) и по ч. 1 ст. 122-2 (Невыполнение водителями требований об остановке) КУоАП. Также ему вынесли постановление по ч. 2 ст. 122 (Нарушение правил пользования внешними осветительными приборами) КУоАП.