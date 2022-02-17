Проте на цьому історія не завершилася, адже авто було в розшуку через борги чоловіка. Тому патрульні одразу викликали евакуатор.

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Перевищив норму в 11 разів

Аварія сталася на вулиці Стрийській приблизно о 2 годині дня 16 лютого. 32-річний водій BMW зіткнувся з автомобілем Volkswagen. Він намагався одразу поїхати, проте на заваді став затор.

Тому керманич застряг за кілька метрів і був змушений дочекатися поліцейських. Коли ті прибули, одразу помітили ознаки алкогольного сп'яніння. Тест драгера показав, що у крові керманича 2,21 проміле. Це перевищення норми приблизно в 11 разів.



Авто на місці аварії / Фото Патрульної поліції Львівщини

Скоїв і гірше порушення

Чоловік одразу почав намагатись "домовитися" з патрульними. Він нібито запропонував їм 300 доларів. Проте вони не погодилися на порушення закону та викликали слідчих.

Потім почали перевірку транспортного засобу та якраз тоді встановили, що він у розшуку. Його шукала виконавча служба через несплату штрафів 32-річним власником. Також стало відомо й те, що водія нещодавно позбавили прав за водіння напідпитку.

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Евакуатор забирає автомобіль порушника / Фото Патрульної поліції Львівщини

Що загрожує за такі дії

Автомобіль чоловіка одразу забрали на арештмайданчик. На керманича склали 2 протоколи:

водіння напідпитку, яке призвело до ДТП – за повторне порушення штраф 34 тисячі гривень і позбавлення прав на 3 роки.

водіння без прав – оскільки чоловіка позбавили водійського посвідчення, йому загрожує штраф 20 400 гривень.

Щодо спроби втекти з місця ДТП правоохоронці нічого не повідомляли. А ось намагання дати хабар, ймовірно, розслідують за статтею про пропозицію неправомірної вигоди службовій особі. Максимальне покарання за такі дії – 4 роки в'язниці.



Який штраф за водіння на підпитку / Інфографіка 24 каналу

Читайте текст допису Патрульної поліції Львівщини:

Водій запропонував неправомірну вигоду патрульним аби уникнути відповідальності, а в результаті, ще й без авто лишився. Сьогодні о 14-й годині дня патрульні отримали виклик про ДТП на вулиці Стрийській. 32-річний водій керуючи автомобілем BMW, здійснив зіткнення з автомобілем Volkswagen. Він спробував втекти, але за кілька метрів застряг у заторі, де потерпілий і очевидець його затримали.

Патрульні помітили у винуватця ознаки алкосп'яніння. Перевірка на приладі Drager показала результат 2,21 проміле. Виявилося, що мешканець Львівщини позбавлений права керувати транспортними засобами через нетверезу їзду. Порушнику повідомили, які адмінматеріали на нього оформлять. Чоловік запропонував поліцейським залагодити ситуацію за окрему вигоду. Патрульні попередили чоловіка про кримінальну відповідальність. Його це не зупинило і він продовжив пропонувати 300 доларів США інспекторам.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Патрульні оформили на водія два протоколи: за повторне протягом року керування транспортним засобом в стані сп'яніння та за порушення ПДР, що призвело до ДТП. Також, на нього винесли постанову керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування транспортними засобами. Окрім того, автомобіль порушника був у розшуку Виконавчою службою за несплату штрафів. Автомобіль евакуювали на арештмайданчик.