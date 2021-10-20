Київська IT-компанія відмовила у співбесіді україномовному фахівцю і втрапила у скандал

Київська ІТ-компанія TechExpace (React) стала фігурантом мовного скандалу. Там відмовили у співбесіді хлопцю, який в побуті спілкується українською. Про інцидент стало відомо 20 жовтня.

Хлопець поскаржився, що його спілкування з HR-фахівцем скасували без попередження. Причиною стала саме принципова позиція щодо рідної мови.

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Українська стала каменем спотикання

На підтвердження своїх слів Капелюшний оприлюднив переписку із представниками компанії. Там йому вже призначили дату та час онлайн-співбесіди, однак після уточнили, чи знає майбутній працівник російську.

Хлопець відповів, що добре її розуміє, грамотно пише, але сам у побуті говорить українською. Співрозмовниця Капелюшного кілька разів акцентувала на тому, що в компанії всі спілкуються мовою країни-агресора, тому перевагу надають саме їй.

"Ватний мем" став реальністю

У день співбесіди юнака раптово сповістили про те, що йому не можуть запропонувати жодної вакансії через україномовність. Обурливий діалог Капелюшний завершив саркастичним зауваженням про те, що така позиція працедавців звучить як "ватний мем".

Думав, що у 2021-му скасовувати співбесіди, до всього, ще й без попередження, через українську мову спілкування – це швидше постановочі діалоги, але НІТ! Тим більше в так званому цивілізованому ІТ, де давно основною мовою є англійська,

– звернувся до компанії, яка зганьбилася, хлопець.

Свій допис він завершив риторичним питанням, чи нормально компанії ТechExpace, вони ж React, вони ж Affreact, працюється в Україні. Також Капелюшний припустив, що після розголосу фірма спробує виправдати скандал "позицією окремого рекрутера".



Інструкція, як себе поводити, якщо вас відмовилися облсуговувати українською / Інфографіка 24 каналу

Приниження україномовних людей у Харкові

У харківському закладі "7ЧБРК" продавець-співвласник відмовився обслуговувати клієнта державною мовою. До того ж, він принизив його, назвавши усіх україномовних людей "рагулями".

Чоловік поводив себе по-хамськи і нахабно: він стверджував, що шкодує про своє народження в Україні, а також називав прохання відвідувача обслуговувати його рідною мовою "насиллям". Зрештою бізнес-партнер зухвальця попросив вибачення за його поведінку.