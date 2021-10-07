Водій почав голосно кричати на жінку і доводити свою правоту. Пасажирка зняла фрагмент його спічу на відео і розмістила в інтернеті.

Тим часом Репер із Сум назвав українську мову "у***ським діалектом", а себе "ватником"

"У Союзі була лише одна мова"

Таксист різко підняв тон голосу і почав кричати на пасажирку. Він із піною у роті став доводити, що це його вибір і він говоритиме так, як йому зручно. Також він апелював до того, що колись його гнобили через те, що він – казах.

Я ріс у Радянському Союзі. У країні, де російська мова була єдиною мовою,

– прокричав таксист.

Позицію ЗМІ, цілком очевидно, підтримують росіяни. Російські ЗМІ, наприклад, називають це "виборюванням права говорити тією мовою, якою хочеться.

Мовні патрулі у Казахстані

Від літа у Казахстані почали діяти "мовні патрулі", які слідкують за тим, щоб людей обслуговували казахською мовою. Перевірки проводять у магазинах і державних установах. Зокрема, активісти слідкують, чи продавці та держслужбовці спілкуються державною мовою. Також перевіряють, чи перекладені у магазинах цінники та етикетки.

Активістів, які борються за поширення казахської мови, звинувачують в "націоналістичних" діях і переслідують. У серпні ютубер Til Maydani Куат Ахметов був звинувачений в розпалюванні міжнаціональної ворожнечі. Він показував ролики, де люди ходять магазинами з вимогою надавати послуги казахською.

Згодом стало відомо, що Ахметов покинув Казахстан і поїхав до Києва.