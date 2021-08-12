Перевірки проводять у магазинах і державних установах. Зокрема, активісти слідкують, чи продавці та держслужбовці спілкуються державною мовою. Також перевіряють, чи перекладені у магазинах цінники та етикетки.
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Окрім того, росіян, які працюють у закладах та установах, називають "гастарбайтерами", а також змушують вибачатися за заяви про роль Росії у становленні Казахстану.
Голова парламентської фракції Казахстану "Ак жол" Азат Перуашев зауважив, що місцеві жителі мають право вимагати, щоб їх обслуговували державною мовою. Однак політик наголосив: порушувати права інших людей не можна.
Росіян змушують вибачатися: дивіться відео
Росіян у Казахстані називають "гастарбайтерами": дивіться відео
Мовний скандал у Харкові
- В Україні у Харкові спалахнув мовний скандал з продавчинею, яка відмовилася обслуговувати клієнтку українською.
- Продавчиня заявила, щоб клієнтка "котилася до Бандерштадту, що вона росіянка, приїхала з Росії, і що ніякої української тут не буде". Окрім того, вона намагалася приховати інцидент, видаючи за власницю магазину власну подругу.
- У мережі спалахнув скандал.
- Власник крамниці був шокований інцидентом. Горе-продавчиню відразу звільнили.