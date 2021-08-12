Проверки проводят в магазинах и государственных учреждениях. В частности, активисты следят, общаются ли продавцы и госслужащие на государственном языке. Также проверяют, переведены ли в магазинах ценники и этикетки.

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Кроме того, россиян, которые работают в заведениях и учреждениях, называют "гастарбайтерами", а также заставляют извиняться за заявления о роли России в становлении Казахстана.

Глава парламентской фракции Казахстана "Ак жол" Азат Перуашев отметил, что местные жители имеют право требовать, чтобы их обслуживали на государственном языке. Однако политик подчеркнул: нарушать права других людей нельзя.

Россиян заставляют извиняться: смотрите видео

Россиян в Казахстане называют "гастарбайтерами": смотрите видео​

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