Киевская IT-компания отказала в собеседовании украиноязычному специалисту и попала в скандал
Источник:фейсбук Антона Капелюшного
Киевская IТ-компания TechExpace (React) стала фигурантом языкового скандала. Там отказали в собеседовании парню, который в быту общается на украинском. Об инциденте стало известно 20 октября.
Парень пожаловался, что его общение с HR-специалистом отменили без предупреждения. Причиной стала именно принципиальная позиция относительно родного языка.
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Украинский стал камнем преткновения
В подтверждение своих слов Капелюшный обнародовал переписку с представителями компании. Там ему уже назначили дату и время онлайн-собеседования, но после уточнили, знает ли будущий работник русский.
Парень ответил, что хорошо его понимает, грамотно пишет, но сам в быту говорит на украинском. Собеседница Капелюшного несколько раз акцентировала на том, что в компании все общаются на языке страны-агрессора, поэтому предпочтение отдают именно ему.
"Ватный мем" стал реальностью
В день собеседования юношу внезапно известили о том, что ему не могут предложить ни одной вакансии из-за украиноязычности. Возмутительный диалог Капелюшный завершил саркастическим замечанием о том, что такая позиция работодателей звучит как "ватный мем".
Думал, что в 2021-м отменить собеседование, ко всему еще и без предупреждения, из-за общения на украинском языке – это скорее постановочные диалоги, но НИТ! Тем более в так называемом цивилизованном IТ, где давно основным языком является английский,
– обратился к опозорившейся компании парень.
Свое сообщение он завершил риторическим вопросом, нормально ли компании ТесһЕхрасе, они же React, они же Affreact, работается в Украине. Также Капелюшный предположил, что после огласки фирма попытается оправдать скандал "позицией отдельного рекрутера".
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Унижение украиноязычных людей в Харькове
В Харьковском заведении "7ЧБРК" продавец-совладелец отказался обслуживать клиента на государственном языке. К тому же, он унизил его, назвав всех украиноязычных людей "рагулями".
Мужчина вел себя по-хамски и нагло: он утверждал, что сожалеет о своем рождении в Украине, а также называл просьбу посетителя обслуживать его на родном языке "насилием". В конце концов бизнес-партнер наглеца попросил прощение за его поведение.