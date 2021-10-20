Парень пожаловался, что его общение с HR-специалистом отменили без предупреждения. Причиной стала именно принципиальная позиция относительно родного языка.

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Украинский стал камнем преткновения

В подтверждение своих слов Капелюшный обнародовал переписку с представителями компании. Там ему уже назначили дату и время онлайн-собеседования, но после уточнили, знает ли будущий работник русский.

Парень ответил, что хорошо его понимает, грамотно пишет, но сам в быту говорит на украинском. Собеседница Капелюшного несколько раз акцентировала на том, что в компании все общаются на языке страны-агрессора, поэтому предпочтение отдают именно ему.

"Ватный мем" стал реальностью

В день собеседования юношу внезапно известили о том, что ему не могут предложить ни одной вакансии из-за украиноязычности. Возмутительный диалог Капелюшный завершил саркастическим замечанием о том, что такая позиция работодателей звучит как "ватный мем".

Думал, что в 2021-м отменить собеседование, ко всему еще и без предупреждения, из-за общения на украинском языке – это скорее постановочные диалоги, но НИТ! Тем более в так называемом цивилизованном IТ, где давно основным языком является английский,

– обратился к опозорившейся компании парень.

Свое сообщение он завершил риторическим вопросом, нормально ли компании ТесһЕхрасе, они же React, они же Affreact, работается в Украине. Также Капелюшный предположил, что после огласки фирма попытается оправдать скандал "позицией отдельного рекрутера".



Инструкция, как себя вести, если вас отказались обслуживать на украинском / Инфографика 24 канала

Унижение украиноязычных людей в Харькове

В Харьковском заведении "7ЧБРК" продавец-совладелец отказался обслуживать клиента на государственном языке. К тому же, он унизил его, назвав всех украиноязычных людей "рагулями".

Мужчина вел себя по-хамски и нагло: он утверждал, что сожалеет о своем рождении в Украине, а также называл просьбу посетителя обслуживать его на родном языке "насилием". В конце концов бизнес-партнер наглеца попросил прощение за его поведение.