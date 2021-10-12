Київська поліція обшукувала Святошинську РДА

Постійні обшуки у київських чиновників та комунальників продовжуються. 12 жовтня працівники прокуратури та поліції проводили слідчі дії в управлінні Святошинської райдержадміністрації.

Правоохоронці прийшли до адміністративної будівлі на проспекті Перемоги, 97 у рамках розслідування кримінальної справи про розкрадання коштів на ремонті ліфтів. Обшуки також проходили у підрядників.

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За даними слідства, посадовці та представники приватної компанії нібито завищували вартість та обсяг виконаних робіт.

Суму збитків не назвали



Поліція продовжує обшуки у Києві / Фото прокуратури Києва

У прокуратурі Києва кажуть, що приватна компанія з 2019 до 2020 року здійснювала капітальні ремонти ліфтів у будинках Святошинського району.

Коштувало бюджету столиці це 20 мільйонів гривень.

Підрядники буцімто виконали завдання не у повному обсязі, а посадовці при цьому прийняли всю роботу.

Крім того, приватна компанія, за даними слідства, замовляла субпідряди у фіктивних фірм.



Ліфт, який нібито модернізували / Фото прокуратури Києва

Скільки коштів нібито викрали посадовці та представники товариства на цій оборудці, правоохоронці не кажуть.

Під час обшуків слідчі шукали документи, які стосуються замовлення робіт та їх виконання.

Хто конкретно з чиновників фігурує у провадженні, невідомо. Досудове розслідування справи щодо заволодіння бюджетними коштами групою осіб продовжується.