Київські рятувальники впустили травмованого чоловіка з даху гаражу: відео падіння

Нещасним випадком закінчилася роботи працівників Київської аварійно-рятувальної служби. Сталося це під час порятунку чоловіка вночі 29 грудня.

У соцмережах на сторінках КАРС спочатку розповіли про порятунок чоловіка, однак згодом видалили допис. Скоріш за все, це зробили через те, що успішною цю роботу рятувальників назвати не можна.

Дивіться також У Києві працівниця похоронного бюро погрожувала жінці повернути тіло батька з цвинтаря

Травмувався киянин на Хрещатику, коли намагався наздогнати грабіжника.

Двічі постраждав від падіння

Виклик про допомогу надійшов рятувальникам близько 1:00 ночі 29 грудня.

Чоловік розповів, що біг за грабіжниками, які вкрали його речі, але впав та застряг у гаражах.

Потерпілий зазнав травму ніг, тому самостійно спуститися не міг.

Травмованого довелося знімати з даху гаража бійцям КАРС, але зробили вони це у досить своєрідний спосіб.



Чоловік упав з гаражу обличчям вниз / Скриншот з відео

Рятувальники закріпили чоловіка до спеціальних нош, які потім намагалися спустити вниз. Втім, у якийсь момент стропи обірвалися та чоловік щосили полетів на асфальт. Найпоганіше, що він не мав змоги якось пом'якшити удар, оскільки його кінцівки були щільно закріплені. Яких травм зазнав потерпілий внаслідок другого падіння, невідомо.

Дивіться відео падіння чоловіка під час рятувальної операції у Києві: