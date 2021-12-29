Як розповідає сама постраждала, їй відмовлялися віддавати тіло батька та погрожували повернути його з цвинтаря до моргу. У цей час родичі вже кілька годин чекали на поховання чоловіка.

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Скільки коштів нібито хотіли отримати представники ритуального бюро додатково, невідомо. Оскільки за допомогою поліції жінці все ж таки вдалося поховати батька.

У похоронному бюро все заперечують



Переписка з організаторкою поховання / Скриншот з відео

Киянка стверджує, що контакти бюро ритуальних послуг їй надали санітари, які прибули на виклик про смерть батька.

У компанії пообіцяли організувати похорон за 21 тисячу, яку родичі померлого сплатили та навіть не забрали чек.

Коли родичі небіжчика приїхали на цвинтар, від них почали вимагати оплату послуг водія та копачем могили.

Згодом вбиті горем люди кілька годин чекали, доки їм віддадуть тіло для поховання.

У цей час на телефон замовниці надійшло повідомлення з текстом "Я повертаю небіжчика в морг".

Коли жінка зрозуміла, що дії працівниці бюро схожі на шахрайські, вона звернулася до поліції. Лише після втручання правоохоронців їй вдалося поховати батька.

Свідоцтво про смерть не отримали навіть через тиждень після поховання

Потерпіла стверджує, що відтепер не може добитися, аби у похоронному бюро віддалі їй документальне підтвердження про смерть батька. Зв'язатися з представницею компанії їй не вдається.

У самому ж бюро кажуть, що не відповідають за якісь домовленості з "невідомими людьми" та стверджують, що ритуальний агент ніколи у них не працювала.

За словами громадських діячів та активістів, юридично бюро можуть співпрацювати з багатьма агентами одночасно та не влаштовувати їх на роботу.