Как рассказывает сама пострадавшая, ей отказывались отдавать тело отца и угрожали вернуть его с кладбища в морг. В это время родственники уже несколько часов ждали похорон мужчины.
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Сколько средств якобы хотели получить представители ритуального бюро дополнительно, неизвестно. Только с помощью полиции женщине удалось похоронить отца.
В похоронном бюро все опровергают
Переписка с организатором похорон / Скриншот
- Киевлянка утверждает, что контакты бюро ритуальных услуг ей предоставили санитары, прибывшие по вызову о смерти отца.
- В компании пообещали организовать похороны за 21 тысячу, которую родственники умершего заплатили и даже не забрали чек.
- Когда родственники покойника приехали на кладбище, от них потребовали оплату услуг водителя и копателей могилы.
- Впоследствии убитые горем люди несколько часов ждали, пока им отдадут тело для погребения.
- В это время на телефон заказчицы поступило сообщение с текстом "Я возвращаю покойника в морг".
Когда женщина поняла, что действия работницы бюро похожи на мошеннические, она обратилась в полицию. Только после вмешательства правоохранителей удалось похоронить отца.
Свидетельство о смерти не получили даже через неделю после похорон
Потерпевшая утверждает, что отныне не может добиться, чтобы в похоронном бюро отдали ей документальное подтверждение о смерти отца. Связаться с представительницей компании ей не удается.
В самом же бюро говорят, что не отвечают за какие-либо договоренности с "неизвестными людьми" и утверждают, что ритуальный агент никогда у них не работала.
По словам общественных деятелей и активистов, юридически бюро могут сотрудничать со большим количеством агентов одновременно и не устраивать их на работу.