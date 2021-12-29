Как рассказывает сама пострадавшая, ей отказывались отдавать тело отца и угрожали вернуть его с кладбища в морг. В это время родственники уже несколько часов ждали похорон мужчины.

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Сколько средств якобы хотели получить представители ритуального бюро дополнительно, неизвестно. Только с помощью полиции женщине удалось похоронить отца.

В похоронном бюро все опровергают

Переписка с организатором похорон / Скриншот

Киевлянка утверждает, что контакты бюро ритуальных услуг ей предоставили санитары, прибывшие по вызову о смерти отца.

В компании пообещали организовать похороны за 21 тысячу, которую родственники умершего заплатили и даже не забрали чек.

Когда родственники покойника приехали на кладбище, от них потребовали оплату услуг водителя и копателей могилы.

Впоследствии убитые горем люди несколько часов ждали, пока им отдадут тело для погребения.

В это время на телефон заказчицы поступило сообщение с текстом "Я возвращаю покойника в морг".

Когда женщина поняла, что действия работницы бюро похожи на мошеннические, она обратилась в полицию. Только после вмешательства правоохранителей удалось похоронить отца.

Свидетельство о смерти не получили даже через неделю после похорон

Потерпевшая утверждает, что отныне не может добиться, чтобы в похоронном бюро отдали ей документальное подтверждение о смерти отца. Связаться с представительницей компании ей не удается.

В самом же бюро говорят, что не отвечают за какие-либо договоренности с "неизвестными людьми" и утверждают, что ритуальный агент никогда у них не работала.

По словам общественных деятелей и активистов, юридически бюро могут сотрудничать со большим количеством агентов одновременно и не устраивать их на работу.