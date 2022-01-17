Київський маршрутник відмовив ветерану війни на Донбасі у безкоштовному проїзді

З черговим хамством водія приватної компанії-перевізника зіштовхнувся учасник бойових дій на Сході України вдень 16 січня. Маршрутник відмовив чоловіку у безкоштовному проїзді.

Про інцидент, який стався у маршрутці, що їде з Києва до селища Бишів, написав сам ветеран Андрій Таран. За словами чоловіка, який був парамедиком у добровольчому батальйоні "Госпітальєри", воював у складі "Азова" та 93 бригади, у безкоштовному проїзді йому відмовили вперше.

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З нахабністю та невдячністю водія ветеран зіштовхнувся біля станції метро "Нивки".

Без скандалу не обійшлося

За словами військового, він показав водію посвідчення, але той відмовив у безкоштовному проїзді.

Чоловік не став лаятись з маршрутником та вийшов на вулицю.

Таран підкреслив, що йому дорогі нерви, тому він вирішив не сваритися з водієм.



"Народний герой", для мене це вперше коли відмовили везти по посвідченню, не став лаятись, нерви дорожчі, але країна повинна знати "хероїв",

– підкреслив ветеран.

Втім, без скандалу все ж таки не обійшлося. Після того, як Таран опублікував у соцмережі фото маршрутки, пост побачила чимала кількість людей. Користувачі зазначили, що водій вчинив злочин, оскільки пільговий проїзд учасникам війни з Росією передбачений законом.

Далеко не перший інцидент

Ветерани війни кажуть, що дуже часто зіштовхуються з подібним нахабством маршрутників, які відмовляють їм у безоплатному проїзді, хоча його вартість є зовсім несуттєвою для підприємств. Попри те, щоб не отримати 8 гривень, водії розповідають про те, як вони "туди не посилали", та принижують ветеранів в інший спосіб.