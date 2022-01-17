Об инциденте, который произошел в маршрутке, едущей из Киева в поселок Бышев, написал сам ветеран Андрей Таран. По словам мужчины, который был парамедиком в добровольческом батальоне "Госпитальеры", воевавшего в составе "Азова" и 93 бригады, в бесплатном проезде ему отказали впервые.

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С наглостью и неблагодарностью водителя ветеран столкнулся возле станции метро "Нивки".

Без скандала не обошлось

По словам военного, он показал водителю удостоверение, но тот отказал в бесплатном проезде.

Мужчина не стал ругаться с маршрутчиком и вышел на улицу.

Таран подчеркнул, что ему дороги нервы, поэтому он решил не ссориться с водителем.

"Народный герой", для меня это впервые когда отказали везти по удостоверению, не стал ругаться, нервы дороже, но страна должна знать "хероев",

– подчеркнул ветеран.

Впрочем, без скандала все же не обошлось. После того, как Таран опубликовал в соцсети фото маршрутки, пост увидело немалое количество людей. Пользователи отметили, что водитель совершил преступление, поскольку льготный проезд участникам войны с Россией предусмотрен законом.

Далеко не первый инцидент

Ветераны войны говорят, что очень часто сталкиваются с подобной наглостью маршрутчиков, которые отказывают им в бесплатном проезде, хотя его стоимость является совсем несущественной для предприятий. Несмотря на то, чтобы не получить 8 гривен, водители рассказывают о том, как они "туда не посылали", и унижают ветеранов другим способом.