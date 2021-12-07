Київській обхідній дорозі бути: у Кабміні встановили дедлайн будівництва

Велика кільцева автомобільна дорога навколо Києва має бути збудована до 1 грудня 2023 року. Такий термін вже погодили у Кабінеті Міністрів України.

Зокрема, 7 грудня уряд затвердив проєкт постанови про реалізацію цього експериментального амбітного плану. Для цього влаштують міжнародні відкриті торги, на яких і оберуть компанію-підрядника.

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Планують рекорд

За словами очільника Мінінфраструктури Олександра Кубракова, будівництво Київської обхідної дороги має стати якісно новим досвідом співпраці держави з великими інфраструктурними проєктами. Адже зокрема цей втілюватимуть у життя міжнародні інвестори.

Без сумнівів – Київська обхідна дорога має всі шанси для того, щоби стати наймасштабнішим проєктом не лише президентської програми "Велике будівництво", але й сучасної історії України,

– переконаний Кубраков.

Що передбачає мегапроєкт

В підготовці до проєкту брало одразу кілька міністерств. Вони працювали над усуненям корупційних ризиків під час проведення торгів. Крім того, проєкт постанови, який ухвалив Кабмін, пройшов антикорупційну експертизу НАЗК.

Планується, що майбутня Київська обхідна дорога об'єднає магістральні автомобільні дороги державного значення. Йдеться про:

Київ – Ковель – Ягодин;

Київ – Чоп;

Київ – Одеса;

Київ – Знам'янка;

Київ – Харків – Довжанський;

Київ – Чернігів – Нові Яриловичі.

Крім того, частиною проєкту стане будівництво мостового переходу біля міста Українка Обухівського району, Київської області.

Терміни пришвидшили

Наприкінці березня 2021 року заявлялося, що будівництво Київської обхідної дороги займе 4 роки. Відтак, спершу передбачалося, що воно завершиться у 2025 році.

Текст публікації Міністерства інфраструктури України:

Відбір підрядника для будівництва Київської обхідної дороги відбудеться за відкритою міжнародною процедурою.

Сьогодні уряд затвердив проєкт постанови "Про реалізацію експериментального проєкту будівництва Великої кільцевої автомобільної дороги навколо міста Києва".

Він створює можливості для проведення міжнародних відкритих торгів на визначення компанії, яка будуватиме Київську обхідну дорогу. Експериментальний проєкт триватиме до 1 грудня 2023 року.

"Зараз ми відкриваємо для України якісно новий досвід роботи з великими інфраструктурними проєктами, зокрема в розрізі залучення міжнародних інвесторів. Адже без сумнівів – Київська обхідна дорога має всі шанси для того, щоб стати наймасштабнішим проєктом не лише президентської програми "Велике будівництво", але й сучасної історії України. Ми провели системну роботу з низкою міністерств, зокрема Мінфіном, Мінекономіки, Мінцифри, Мін'юстом, вдосконалюючи та усуваючи можливі процедурні ризики під час проведення торгів. Також наголошу, що проєкт постанови успішно пройшов антикорупційну експертизу НАЗК – ми враховували усі основні рекомендації та зауваження", – розповідає Олександр Кубраков, міністр інфраструктури України.

Нагадаємо, що у рамках проєкту Київської обхідної дороги передбачається 7 окремих проєктних ділянок будівництва, які поєднають між собою магістральні автомобільні дороги державного значення: Київ – Ковель – Ягодин, Київ – Чоп, Київ – Одеса, Київ – Знам'янка, Київ – Харків – Довжанський, Київ – Чернігів – Нові Яриловичі. Також планується будівництво мостового переходу біля міста Українка Обухівського району, Київської області.