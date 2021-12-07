В частности, 7 декабря правительство утвердило проект постановления о реализации этого экспериментального амбициозного плана. Для этого устроят международные открытые торги, на которых и выберут компанию-подрядчика.

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Планируют рекорд

По словам главы Мининфраструктуры Александра Кубракова, строительство Киевской обходной дороги должно стать качественно новым опытом сотрудничества государства с крупными инфраструктурными проектами. Ведь в частности этот будут воплощать в жизнь международные инвесторы.

Без сомнений – Киевская обходная дорога имеет все шансы для того, чтобы стать самым масштабным проектом не только президентской программы "Большое строительство", но и современной истории Украины,

– убежден Кубраков.

Обратите внимание! В подготовке к проекту участвовало сразу несколько министерств. Они работали над устранением коррупционных рисков во время проведения торгов. Кроме того, проект постановления, который принял Кабмин, прошел антикоррупционную экспертизу НАПК.

Что предполагает мегапроект

Планируется, что будущая Киевская обходная дорога объединит магистральные автомобильные дороги государственного значения. Речь идет о:

Киев – Ковель – Ягодин;

Киев – Чоп;

Киев – Одесса;

Киев – Знаменка;

Киев – Харьков – Довжанский;

Киев – Чернигов – Новые Яриловичи.

Кроме того, частью проекта станет строительство мостового перехода возле города Украинка Обуховского района, Киевской области.

Сроки ускорили

В конце марта 2021 года заявлялось, что строительство Киевской обходной дороги займет 4 года. Следовательно, сначала предполагалось, что оно завершится в 2025 году.

Текст публикации Министерства инфраструктуры Украины:

Отбор подрядчика для строительства Киевской обходной дороги состоится по открытой международной процедуре.

Сегодня правительство утвердило проект постановления "О реализации экспериментального проекта строительства Большой кольцевой автомобильной дороги вокруг Киева".

Он создает возможности для проведения международных открытых торгов на определение компании, которая будет строить Киевскую обходную дорогу. Экспериментальный проект продлится до 1 декабря 2023 года.

"Сейчас мы открываем для Украины качественно новый опыт работы с крупными инфраструктурными проектами, в частности в разрезе привлечения международных инвесторов. Ведь без сомнений – Киевская обходная дорога имеет все шансы для того, чтобы стать самым масштабным проектом не только президентской программы "Большое строительство", но и современной истории Украины. Мы провели системную работу с рядом министерств, в частности Минфином, Минэкономики, Мінцифри, Минюстом, совершенствуя и устраняя возможные процедурные риски во время проведения торгов. Также отмечу, что проект постановления успешно прошел антикоррупционную экспертизу НАЗК – мы учитывали все основные рекомендации и замечания", – рассказывает Александр Кубраков, министр инфраструктуры Украины.

Напомним, что в рамках проекта Киевской обходной дороги предполагается 7 отдельных проектных участков строительства, которые соединят между собой магистральные автомобильные дороги государственного значения: Киев – Ковель – Ягодин, Киев – Чоп, Киев – Одесса, Киев – Знаменка, Киев – Харьков – Довжанский, Киев – Чернигов – Новые Яриловичи. Также планируется строительство мостового перехода возле города Украинка Обуховского района, Киевской области.