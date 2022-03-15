У Київській області запровадили комендантську годину до 17 березня

На Київщині з 15 по 17 березня запровадили комендантську годину. Вона діятиме з 7:00 до 20:00.

Виходити на вулицю та громадські місця заборонено. Це можна робити лише тим людям, які мають спеціальні перепустки.

До теми Будинки у Києві, які потрапили під обстріли, практично не придатні для життя

Це вимушені міри, мета яких – захистити мешканців регіону. Просимо всіх підготуватися до того, що найближчі півтори доби ви проведете у власних помешканнях або укриттях,

– заявив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

Він додав, що влада та всі обласні служби роблять все необхідне для безпеки населення.

Зауважимо, комендантську годину запровадили також у Києві. Це трапилося після того, як російські терористи запустили снаряди у три багатоповерхівки столиці.

До теми дивіться відео про обстріли багатоповерхівок у Києві: