У Святошинському районі у 16-поверховому будинку локалізували пожежу. Однак вогонь і далі продовжує горіти.

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Наразі відомо про двох загиблих. Кількість жертв може бути більшою, адже рятувальники лише зараз заходять в будинок. Раніше температура горіння була надзвичайно високою. Тепер працівники ДСНС будуть обстежувати квартири.



Обстріляні будинки в Києві вже не придатні для життя

Зауважимо, вночі проти 15 березня терористи обстріляли 2 багатоповерхівки у Святошинському районі Вогонь охопив майже кожен поверх. Також ворожий снаряд влучив у будинок в Подільському районі.

До теми дивіться відео про те, як окупанти обстріляли багатоповерхівки в Києві: