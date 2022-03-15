В Святошинском районе в 16-этажном доме локализовали пожар. Однако огонь продолжает гореть.

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Сейчас известно о двух погибших. Количество жертв может быть больше, ведь спасатели только сейчас заходят в дом. Раньше температура горения была чрезвычайно высокой. Теперь работники ГСЧС будут обследовать квартиры.

Обстрелянные дома в Киеве уже не пригодны для жизни

Отметим, в ночь на 15 марта террористы обстреляли 2 многоэтажки в Святошинском районе Огонь охватил почти каждый этаж. Также вражеский снаряд попал в дом в Подольском районе.

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