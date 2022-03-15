Про це в ефірі 24 каналу розповів Микола Поворозник – перший заступник київського мера. За його словами, наземна частина справді пошкоджена.

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Поворозник: Станцію проїжджають

Заступник міського голови Києва підтвердив інформацію, що у Києві пошкодили метро, а саме фасад станції "Лук'янівська". "Так, наземна частина пошкоджена", – наголосив він.

Також Поворозник і зазначив, що наразі "станція на вхід і вихід не працює". Сама ж лінія метрополітену проїжджає через цю станцію. "Поїзди не зупиняються", – пояснив заступник Віталія Кличка.

Поворозник розповів про пошкодження у київському метро: дивіться відео

Яка ще є інформація

Зауважимо, що фасад будівлі станції метро "Лук'янівська" пошкодили вибуховою хвилею у ніч проти 15 березня. Ба більше, тоді ж окупанти завдали удар по 3 будинках.

Мовиться про багатоповерхівки. Також пошкодили ще один будинок і у приватному секторі.

Зокрема, пошкоджені 2 будинки 9 та 16 поверхів у Святошинському районі та 10-поверховий житловий будинок у Подільському районі.